Bakanlıktan 'Elmalı davası' açıklaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tahliye edilen anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tahliye edilen anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın tekrar tutuklanması için bakanlık avukatlarının talebini yinelediği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Finike ilçesinde, 6 Mayıs 2020'de kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin istismara uğradığı şüphesinin ardından konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği belirtildi. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasından sonra çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir. Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı