Ülke genelinde elektrik kesintileri sonlandırıldı
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Ülke genelinde elektrik kesintileri sonlandırıldı

Ülke genelinde elektrik kesintileri sonlandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapıldığını belirterek, an itibariyle ülke genelinde kesintilerin sonlandırıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapıldığını belirterek, an itibariyle ülke genelinde kesintilerin sonlandırıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yurtta son günlerde meydana gelene elektrik kesintileri ile ilgili bir açıklama yayımladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığını nedeniyle kısmi kesintilerin yaşandığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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