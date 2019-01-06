Bakanlıktan 'Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi'ne İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, gündemde "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi"ne ilişkin devam eden bir proje olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi"ne ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "'Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi' Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2014- 2016 yılları arasında yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Söz konusu projenin pilot uygulamaları da geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı itibariyle tamamlanmıştır. Basından gelen talepler üzerine Sayın Bakanımız yapılan pilot uygulamaların çıktılarını değerlendirmiştir. Bakanlığımızın gündeminde bu alanda devam etmekte olan bir proje yoktur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA