Bakanlıktan Devrek Belediyesi'ne teşekkür belgesi
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Bakanlıktan Devrek Belediyesi'ne teşekkür belgesi

28.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 20:43
Bakanlıktan Devrek Belediyesi'ne teşekkür belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devrek Belediye Başkanlığına teşekkür belgesi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devrek Belediye Başkanlığına teşekkür belgesi verdi.

Devrek'in Akçabey ile Tohumlar Köyleri arasında 30 Ağustos 2020 tarihinde çıkan büyük orman yangının söndürülmesi çalışmalarına verdiği destek ve özverili çalışmaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı imzasıyla Devrek Belediye Başkanlığına teşekkür belgesi yollandı. Söz konusu belgede, Devrek Belediye Başkanlığına, 30 Ağustos 2020 günü saat: 13.50 sularında Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki Akçabey ve Tohumlar Köyleri arasında kalan ormanlık alanda meydana gelen orman yangınında olumsuz arazi yapısı ve hava şartlarına rağmen bölge müdürlüğümüz yangın söndürme ekiplerine vermiş olduğunuz katkı ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı da duyarlılığı nedeniyle Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriye Beyazlı'ya teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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