Bakanlıktan destek onayı çıkan "Erikli Tabiat Parkı" yayla tatilcilerinin ilk tercihi olacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1440 rakımlı "Erikli Tabiat Parkı"nın, bakanlıkça onaylanan desteğin ardından yeni görünümüyle bölgenin turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1440 rakımlı "Erikli Tabiat Parkı"nın, bakanlıkça onaylanan desteğin ardından yeni görünümüyle bölgenin turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Sofular yaylasında etrafı saran kekik kokularının verdiği haz ile büyüleyici coğrafi yapının içinde büyükşehirlerin keşmekeşinden kaçanların birkaç günlüğüne de olsa kaçıp stres atacağı cazibe merkezi olması beklenen alan için, bakanlık onayı çıktı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük ilçesinde Atatürk Köşkü'nün de yer aldığı Erikli Tabiat Parkı'nın yeniden düzenlenmesi için ihalenin yapıldığını duyurdu.

5,5 milyon lira onaylandı

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin 2018 yılında tabiat parkı olarak onaylandığını anımsatarak, "Bu alanın yeniden düzenlenerek halkın hizmetine sunulması için 5,5 milyon lira tutarındaki ihalenin yapılıp yer teslim sözleşmesi imzalandı. İnşallah 19 Eylül 2022 tarihinde iş bitirilecektir. Atatürk Köşkü ve Erikli Tabiat Parkı Bilecik'imize, Bozüyük'ümüze, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Orman Bakanımız olmak üzere emeği geçen ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yayla tatilcilerinin göz bebeği olacak

Atatürk Köşkü'nün restorasyonu, doğa eğitim merkezi, hizmet evi, mescit gibi mevcut yapıların tadilatı, sıhhi tesis, tuvalet, bebek bakımı, foseptik, çadırlı kamp alanı, giriş kontrol ünitesi, yağmur barınağı, seyir terası, büfe ve çevre düzeni alanının da yeniden tesis edilmesi, elektrik ve su gibi altyapı çalışmalarını içerdiğini müjdeleyen Milletvekili Yağcı, bölgenin yayla tatilini sevenler için ilk alternatif olacağına inandığını bildirdi.

Bölgeye yakın Erikli köyünden Hasan Basri Can, bölgenin adeta oksijen deposu olduğunu söyledi.

Herkesi bölgeyi görmeye davet eden Can, "Gelip görmek gerekiyor. Burayı tanıtmak lazım. İnsanlara buraları açmak lazım. buraya bir gelen bir daha gelir. Burası anlatılmaz yaşanır. Bölgenin karşısı Uludağ'ın etekleri. Uludağ buraya 1-1,5 saatlik bir mesafede." dedi.

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, ve il genel meclisi üyeleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Çağrı Merkezi, Edebali Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri, bir süre önce Bilecik'in tarihini, farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını geliştirmek amacıyla pandemi kurallarına uyularak, 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever