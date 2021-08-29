Bakanlıktan çocuklar için 45 yeni kitap önerisi
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Bakanlıktan çocuklar için 45 yeni kitap önerisi

Bakanlıktan çocuklar için 45 yeni kitap önerisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 0-6 yaş grubu çocuklar için belirli kriterleri göz önünde bulundurarak hazırladığı kitap önerileri listesine 45 yeni kitap eklendi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 0-6 yaş grubu çocuklar için belirli kriterleri göz önünde bulundurarak hazırladığı kitap önerileri listesine 45 yeni kitap eklendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele amacıyla uzmanlardan oluşan bir grupla çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda çalışma grubu tarafından önerilen çocuk kitapları listesine 45 yeni yayın daha eklendi. Yeni eklenenlerle önerilen kitap sayısı toplam 472 oldu. Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan kitapların, çocukların psikososyal gelişimlerine katkı sağlaması ve ailelere yol gösterici olması hedefleniyor.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Söz konusu kitaplar, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda belirlenen kriterler çerçevesinde 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak inceleniyor. Yayınlar öncelikle ön elemeden geçiriliyor. Ön incelemede evrensel ahlak kurallarıyla milli ve manevi değerler açısından değerlendirme yapılıyor. Yayınlardaki şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gösteren, ayrımcılığı teşvik eden içeriklerin yanı sıra müstehcenlik, cinsel istismar konuları da titizlikle inceleniyor. Hırsızlık, yalan/kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin nasıl ele alındığı da kitapları değerlendirme kriterleri arasında bulunuyor. Ön elemeden sonra içeriğin yanı sıra kitabın çocuğun kolayca kavrayabileceği boyutta, kullanılan resimlerin ise ilgi çekici ve içerikle uyumlu olmasına dikkat ediliyor. Çocukların dil gelişimleri açısından Türkçe kullanımına özen gösterilmesi, karmaşık cümle bulunmaması gibi unsurlar da göz önünde tutuluyor. Kitapların çocuğun merak duygusunu destekleme, yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşmak için akılcı sorun çözme yolları kullanma, duygu sömürüsü içermeme, hayal ve düşünce gücünü geliştirme gibi özellikleri taşıyıp taşımadığı da dikkate alınıyor. 0-6 yaş grubu çocuklara uygun olduğu düşünülen kitaplar, 'cocukkitabi@ailevecalisma.gov.tr' e-posta adresine iletilebiliyor. Önerilen kitaplar uzmanlar tarafından değerlendirilerek, uygun görülenler listeye ekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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