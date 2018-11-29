Bakanlıktan 'bekçilerin trafik cezası uyguladığı' iddiasına yanıt
İçişleri Bakanlığından, trafik ihlallerine yönelik polis ve jandarmaya tutanak tanzim etme görevi verildiği anımsatılarak, bunun dışında, çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişinin yetkilendirilmediği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, trafik ihlallerine yönelik polis ve jandarmaya tutanak tanzim etme görevi verildiği anımsatılarak, bunun dışında, çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişinin yetkilendirilmediği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com