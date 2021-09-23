Bakanlıktan 'bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına soruşturma - Haberler
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Bakanlıktan 'bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına soruşturma

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakanlıktan 'bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına soruşturma

SAĞLIK Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

SAĞLIK Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İddianın kaynağı hakkında bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Mevcut aşı güvenliği, alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bakanlığın güçlü ve güvenli aşı takip sistemine sahip olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır. İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanlığından 'bebeklere yanlış aşı yapıldığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanlığından "bebeklere yanlış aşı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

 Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla...

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla...

 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
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Haber: Bakanlıktan 'bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına soruşturma - Haberler
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