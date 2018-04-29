Bakanlıktan "Bakan Fakıbaba Şırnak'ta Özeleştiri Yaptı" Haberine Tepki

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "Bakan Fakıbaba Şırnak'ta Özeleştiri Yaptı" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu bildirerek, "Maksadını aşan bu tür çarpıtma haberlerin takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'nın dün Şırnak'ta AK Parti Şırnak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'nde yaptığı konuşmanın bir haber ajansı tarafından 'Bakan Fakıbaba Şırnak'ta Özeleştiri Yaptı' başlığıyla ve Sayın Bakan'ın sözlerinin sadece bir kısmına yer vererek haberleştirilmesi üzerine bazı internet medyasında ve bugünkü bazı gazetelerde konunun bu minvalde çarpıtılarak verildiği görülmektedir. Sayın Bakan, Siyaset Akademisi'nde yaptığı konuşmada sorumluluk sahibi bir devlet adamı ve o bölgenin hassas bir insanı olarak geçmiş yıllarda ortaya konulan bazı yönetim yaklaşımlarına dikkat çekerek bir gerçeğe parmak basmaktadır. Sayın Bakan, bir dönem halktan kopuk, halka üstten bakan uygulamalardan dolayı devletle halk arasındaki iletişimin bozulduğunu ve halkın devletten yüz çevirdiğini, bunun da devlet adına bir özeleştiri olması gerektiğini belirtmektedir. 15 yıldır AK Parti iktidarıyla beraber bu anlayışın değiştiğini, devletin halkın hizmetkarı ve yöneticilerin de halkın emrinde olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Hal böyleyken konunun tamamen çarpıtılarak AK Parti döneminde halktan uzaklaşıldığı ve halkın AK Parti'ye yüz çevirdiğine ilişkin çarpıtmalar asla kabul edilemez. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, maksadını aşan bu tür çarpıtma haberlerin takipçisi olacağımızı belirtir, konunun bu çerçevede değerlendirilmesi hususunu basın kuruluşlarımızın dikkatine sunarız" denildi. - ANKARA