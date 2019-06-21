Bakanlıktan Bağdat'taki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ın Baladiyat bölgesinde bir camiye yapılan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ın Baladiyat bölgesinde bir camiye yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir camide yapılan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir Cami'de bugün (21 Haziran) meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir."
(İHA)
Kaynak: İHA
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