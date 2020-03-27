Bakanlıktan 'Atlas Sineması' açıklaması KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarihi Atlas Sineması film festivalleri ve özel gösterimlerin vazgeçilmez durağı olacaktır" denildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarihi Atlas Sineması film festivalleri ve özel gösterimlerin vazgeçilmez durağı olacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aslına uygun restore edilerek sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan tarihi Atlas Sinemasının kapanacağına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi. İstanbul Sinema Müzesi'nin, Türk Sinemasının kalbi olan Yeşilçam'da, tarihi Atlas binasında, Atlas Sinemasını da kucaklayarak, sinema estetiğini dünü ve bugünüyle yeni nesillere aktarmak amacıyla Eylül ayında kapılarını yeniden açacağı bildirildi.

'NİTELİKLİ KATKI SUNACAK'İstanbul Sinema Müzesi'nin, ulusal ve uluslararası dijital arşivlere erişim olanağı sağlayan bir altyapı ve ihtisas kütüphanesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tarihi Atlas Sinemasının yenilenmesiyle sinema endüstrimizin ihtiyaç duyduğu gala ve prömiyer gösterimlerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Sinema Müzesinde gerçekleştirilecek sürekli tematik programlarla sinema sanatının farklı sanat disiplinleriyle buluşması sağlanacaktır. Tarihi Atlas Sineması film festivalleri ve özel gösterimlerin vazgeçilmez durağı olacaktır. Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan bu sanat mekanı her köşesiyle sinemadan bir dünya olan Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin kültürel kimliği ve marka değerine de nitelikli bir katkı sunacaktır."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA