Bakanlıktan 'Antep Fıstığı' Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Basında yer alan ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de dile getirdiği 'Antep fıstığı ithalatı yapılacağı' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.