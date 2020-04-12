Bakanlıktan ailelere çocuk dostu kitap önerileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-6 yaş grubu çocuklar için çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen "çocuk dostu kitap önerileri"ni paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-6 yaş grubu çocuklar için çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen "çocuk dostu kitap önerileri"ni paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilmesiyle birlikte çocukların evde geçireceği vaktin verimli bir şekilde planlanmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Bakanlığımızın çocuklara okuma zevkini aşılamak, hem de ailelere rehberlik yapmak için çocuk alanında uzman çalışanlarca gözden geçirerek listesini yayınladığı kitaplar özellikle bu günlerde aileler için önemli bir yardımcı kaynak olma niteliği taşıyor. Çocukların dışarı çıkmasının kısıtlanması ile birlikte evde geçirilecek zaman planlamasının çocuğun psikolojisi ve sürecin sağlıklı yönetimi için önemine değinen Bakanlık uzmanları, ailelere çocuklar için zararlı içerik taşımayan kitap önerisinde bulunmanın önemli bir rolü olduğunu ifade ediyor" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk Dostu Kitaplar Projesi, izolasyon günlerinde aileler ve çocuklar için çok önemli bir pedagojik hizmet olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı '100 Günlük İcraat Programı' kapsamında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda kalan 0-6 yaş grubu çocuklarımıza kitaplıklar oluşturmak ve ailelere rehberlik etmek için üniversitelerden alınan görüşler ve belirlenen ölçütler çerçevesinde Türk ve dünya edebiyatından çocuk kitaplarının inceleyerek tavsiyelerde bulunuyor. 0-6 yaş grubu arsındaki çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak çocuk kitapları titizlikle inceleniyor. Çalışma grubu, kitapları ilk etapta evrensel ahlak kuralları, milli ve manevi değerler açısından ele alıyor. Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görsellerin kullanılıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Bir başka değerlendirme unsuru da kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığı. Yine önemli ön eleme unsurlarından biri de kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi. Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı da değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor."

Değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların farklı doku ve zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olması, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de dikkat edildiği ifade edilerek, kitapların çocukların psikososyal gelişimlerine katkısına yönelik yapılan değerlendirmelere ek olarak dil bilgisi kuralları açısından da değerlendirildiği kaydedildi. Değerlendirmesi yapılan ve 427 kitaptan oluşan listeye Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasındaki https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/ linkinden ulaşılabileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA