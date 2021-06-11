Bakanlıktan 81 ile 'Baro Genel Kurulları' genelgesi
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Bakanlıktan 81 ile 'Baro Genel Kurulları' genelgesi

Bakanlıktan 81 ile 'Baro Genel Kurulları' genelgesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Baro Genel Kurulları' konulu ek genelge gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Baro Genel Kurulları' konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, üye sayısı 400'ün altındaki barolar, 15 Haziran'dan itibaren pazar günleri hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun olarak genel kurullarını yapabilecek. Üye sayısı 400'ün üzerindeki barolar ise cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde 2 gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, genelgede 1 Haziran'dan itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp, pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı. Ayrıca daha önce illere gönderilen genelge ile dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran'a kadar ertelendiği anımsatıldı.

Genelgede, haziran ayı içinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günleri genel kurul yapılmasına yönelik bazı barolar tarafından başvurular yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400'ün altındaki baroların; pazar günleri hariç diğer günlerde genel kurullarını yapmalarında (salgın tedbirlerine uygun şekilde) herhangi bir sakınca bulunmuyor. Üye sayısı 400'ün üzerindeki baroların ise; Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine göre cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek. Belirtilen tarih ve sonrasında pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sürdürülmesi halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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