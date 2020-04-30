Bakanlıktan 14 bin kişiye 'Covid-19 Psikososyal Destek' AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, başta 65 yaş üstü, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile karantina altında olan, talepte bulunan ve ihtiyacı olan yaklaşık 14 bin kişiye 'Covid-19 Psikososyal Destek' hizmeti sunulduğu açıklandı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, başta 65 yaş üstü, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile karantina altında olan, talepte bulunan ve ihtiyacı olan yaklaşık 14 bin kişiye 'Covid-19 Psikososyal Destek' hizmeti sunulduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; koronavirüs sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü kişilere, engellilere, engellilerin bakımlarını üstlenenlere, şehit yakınları ve gazilere, koruyucu ailelere, yurt dışından gelip karantina altında tutulanlara, onların yakınlarına ve ihtiyaç duyanlar ile talepte bulunanlara psikososyal destek hizmeti veriliyor. Bu doğrultuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, talepte bulunan ve ihtiyacı olan kişilere yönelik telefonla 'Covid-19 Psikososyal Destek' hizmeti sunuyor. Psikososyal destekler, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacılardan oluşan görevliler tarafından veriliyor. Mesleki personel, talep olmasa bile 65 yaş üstü kişileri telefonla arayarak hem gereksinimlerini öğreniyor, hem de onlara moral destek sağlıyor.

GÖRÜŞME 20-30 DAKİKA ARASINDA DEĞİŞİYOR

20-30 dakika arasında değişen görüşmelerde, psikososyal destek hizmetleri kapsamında, vatandaşların koronavirüs, hastalıktan korunma yolları ve korunmak amacıyla belirlenen 14 kural ile ilgili bilgilendirilmeleri de sağlanıyor. Ailevi, psikososyal veya ekonomik sorun analizleri yapılarak, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmalık hizmetleri uygulanıyor ve uygun hizmetlere erişimleri sağlanıyor. Ayrıca aile iletişimini güçlendirici ve çocuk gelişimini destekleyen etkinlikler konularında rehberlik hizmeti de verilerek, vatandaşların karşılaştıkları sorunlar ile baş etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Covid-19 Türkiye'de görüldüğünden bu yana verilmeye başlanan ve devamındaki süreçte yoğunlaşan hizmet kapsamında 7-15 Nisan haftasında, ülke genelinde telefonla 14 bin kişiye destek sunuldu.

Kaynak: DHA