BAKANLIK VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ YAPTI, KORUYUCU EKİPMAN TARTIŞMASI BİTTİ
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fahrettin koca, Ankara, Güncel

BAKANLIK VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ YAPTI, KORUYUCU EKİPMAN TARTIŞMASI BİTTİ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan maske, eldiven, koruyucu önlük gibi medikal malzeme krizine karşı, sektör ve bakanlık el ele verdi.

24.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:51
BAKANLIK VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ YAPTI, KORUYUCU EKİPMAN TARTIŞMASI BİTTİ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan maske, eldiven, koruyucu önlük gibi medikal malzeme krizine karşı, sektör ve bakanlık el ele verdi. Özellikle sağlık çalışanlarının yeterli malzemeden yoksun olduğu iddialarına son nokta kondu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca düzenlediği bilgilendirme toplantısında 'Firmalarla teker teker görüştük, üretim kapasitelerini belirledik. Bugün itibariyle 20 firma ile anlaşma yapıldı. İhracatlar bu dönemde durdurulduö dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Medikal Sektör Başkan Yardımcısı Cengiz Balçık ise Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Maske ve tulum üreticileri bakanlığımızla anlaşma yaparak kurumlarımızın ihtiyacı olan koruyucu ekipmanları bu hafta itibarı ile Ankara Esenboğa depolarına alındı, kurumlardan gelen talebe göre teslimata başlandı. Bizim için önemli olan öncelikle sağlık çalışanlarımızın güvenliği. Çünkü evlerinden, çocuklarından, ailelerinden ayrı yaşayarak canla başla şifa dağıtmaya çalışıyorlar. Yalnız buradan vatandaşlarımıza da sektör adına çağrı yapmak istiyoruz; lütfen özellikle maske ve eldiven stoğu yapmayın; siz evinizde kalın, o malzemeler sizden çok sağlık çalışanlarına lazım" diye konuştu.

DEPOLAR TIBBİ KORUYUCU MALZEMEYLE DOLU

Gerek sosyal medyada, gerek yazılı basında sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili oluşan gündeme değinen Cengiz Balçık, 'Biz özellikle bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntının yok. Ankara'da gerek Halk Sağlığı Kurumu'nun depolarında, gerekse değişik depolarda gerekli malzemeler bulunuyor. Ankara'da komisyonlarımız kurulmuş durumda. Her branşta ayrı ayrı komisyonlarımız bunlar üzerinde inceleme yapıyorlar. Endişe edilecek bir durum yok. Bir iki gün içerisinde koruyucu ekipmanların hepsi hastanelerimize ulaştırılacak. Ne tulumda, ne gözlükte, ne siperlikte ne de eldivende bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama öngörülen rakamlar içerisinde yeterli olacaktır. Salgında öngörülemeyen bir artış gözlenirse tabii ki bu konuda büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. O yüzden halkımızın devlet otoritesinin vermiş olduğu direktiflere uyarak evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Aksi takdirde bu pandemi daha çok yayılır ve kontrolden çıkabilir" dedi.

VATANDAŞ MASKE ALMASIN, GEREKSİZ STOK YAPMASIN

Vatandaşların ihtiyacı olmadığı halde maske ve eldiven kullandığına işaret eden Balçık, eldiven dışında koruyucu ürünlerin hepsinin ülkemizde üretilebildiğini belirterek 'Bu konuda yeterince üretim var. Zaten bu tür ürünlerin ihracatı da yasaklanmış durumda. Önce ülkemize yetiştireceğiz, daha sonra diğer ülkelere yardımda bulunacağız. Bunu da devlet otoritesi yakından takip ediyor. Bütün bilgilendirmeler, projeksiyonlar kendilerinde varö dedi. Halkın koruyucu tıbbi ekipmanlara normal hayatlarında aslında ihtiyacının olmadığını, bu nedenle özellikle maske ve eldiven ve hatta tıp otoritelerinin sürekli uyarmasına rağmen FFP3 tipi filtreli maske talebinde bulunduğunu belirten Balçık, 'Bu süreçte bu ürünleri talep etmesinler. Maskelerin ve özellikle de FFP3 maskelerinin sadece hastalar ya da hastalarla yakın temasta olan sağlık çalışanlarının kullanması gerekiyor. Vatandaşın bu ürünlere akın etmesi piyasadaki stokları azalmasına neden oluyor. Lütfen bu ürünleri satın almayın" diye konuştu.

ANADOLU'DA KORUYUCU TULUM ÜRETİLİYOR

Koruyucu tulumlarda da bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Cengiz Balçık, şu bilgileri verdi: 'Antep, Malatya, ve Afyon'da büyük üreticilerimiz var. Yetecek derecede stoğumuz oluştu. Bunların hepsini hastanelere göndermeye başlayacağız. Bir iki güne kadar sıkıntı ortadan kalkacaktı. Gözlük ve siperlikle ilgili de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bir tek sıkıntı eldivende olabilir. Bununla ilgili de gerekli önlemleri alıyoruz. Büyük ithalatçılarımız ile görüşme halindeyiz. Şu an yolda olan, ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlerimiz en kısa zamanda gümrüklerimize gelerek hastanelerimize dağıtılacak. Vatandaşlar dışarıya çıkmaya devam edip uyarıları dinlemezse bu salgın artar ve o zaman gerçekten malzeme sıkıntısı çekebiliriz. O nedenle evde kalıp sosyal mesafeyi korumak gerekiyor."

İTO İSTANBUL'DAKİ TÜM HASTANELERE MALZEME HİBE EDECEK

Sivil toplum kuruluşları olarak da sağlık çalışanlarına destek amaçlı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Balçık, 'Bizler bireysel olarak ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ticari kimliğiyle beraber İl Sağlık Müdürlüğü ile de ortak görüşmeler yapıyoruz. İhtiyaçları belirlemeye çalışıyoruz. Elimizin taşın altında olmasını istiyoruz. Bu ülke bizim, hastalar bizim, sağlık çalışanları bizim, ülkemizin sağlığı için herkesin bu konuda duyarlı olup elini taşın altına koyması gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın da endişe etmemelerini bekliyoruz. Çünkü gerçekten çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Kendileri için de biz seferber olmuş durumdayız. Ekipman ihtiyaçları olan yerlere bir-iki gün içerisinde ulaştırılacak. Sağlık çalışanlarımız günlük rahatlığıyla çalışmalarına devam etsinler, kendilerine minnettarız şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ YAPTI, KORUYUCU EKİPMAN TARTIŞMASI BİTTİ

Kaynak: DHA

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BAKANLIK VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ YAPTI, KORUYUCU EKİPMAN TARTIŞMASI BİTTİ

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