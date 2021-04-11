Bakanlık: Üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandı
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Bakanlık: Üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakanlık: Üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandı

Bakanlık: Üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandıTARIM ve Orman Bakanlığı'nca, üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandığı, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılacağı açıklandı.

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Bakanlık: Üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandığı, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediği bildirildi. Tüketimin azalmasının stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğu belirtilerek, "Bu durum karşısında çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerden yemeklik patates ve kuru soğan alımı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 81 İl Valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Aynı zamanda Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin patates ve soğan dağıtımına ramazan ayı öncesi başlanması ile ilgili açıklamaları kamuoyuna yansımıştır" denildi. 

'VATANDAŞLARIMIZA BEDELSİZ OLARAK DAĞITILACAKTIR'TMO'nun 10 Nisan itibariyle yemeklik patates, bugün itibariyle de kuru soğan alımlarına başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO alımlarında herhangi bir miktar sınırlaması söz konusu değildir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacaktır. Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek Valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca, salgın nedeniyle toplu tüketim yerlerinin kapalı olmasına bağlı olarak pirinç tüketiminin azalması, iç ve dış piyasalardaki fiyat gerilemeleri, çeltik fiyatlarının düşmesine ve üretici elinde stok kalmasına sebep olmuştur. Yeni üretim döneminde çeltik istihsalinde bir azalma olmaması ve üreticilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ile TMO çeltik stoklarının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2020 yılı mahsulü TMO çeltik alım fiyatları yukarı yönlü olarak revize edilmiş ve alımlara başlanmıştır. Üreticilerimizden alınan çeltikler TMO tarafından stoklanacak ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacaktır. Üreticilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlatılan bu çalışma Bakanlığımız, Valiliklerimiz ve üretici örgütlerimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Bakanlığımız verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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