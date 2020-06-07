Bakanlık: Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık kırsalında jandarma ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA