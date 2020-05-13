Bakanlık, Tüm Sektörlere Koronavirüs Tedbir Kılavuzu Gönderdi
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Bakanlık, Tüm Sektörlere Koronavirüs Tedbir Kılavuzu Gönderdi

Kuaförler, konaklama hizmetleri ve şehirler arası ulaşımda alınması gereken koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz ve kontrol listesi yayımlandı.

Bakanlık, Tüm Sektörlere Koronavirüs Tedbir Kılavuzu Gönderdi
13.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:46

Kuaförler, konaklama hizmetleri ve şehirler arası ulaşımda alınması gereken koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz ve kontrol listesi yayımlandı. Tüm sektörler için ayrı ayrı önlemleri içeren kılavuzlar, İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonllerine ve tüm işletmelere gönderildi.

Türkiye'de 11 Mayıs itibarıyla kuaförler ve AVM'ler açılmaya başladı. Türkiye koronavirüs tablosu günden güne iyiye gidiyor. Bu tablonun korunabilmesi için tedbirlerin uygulanmasının şart olduğu biliniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında kuaför, berber ve güzellik salonlarında, konaklama hizmetlerinde ve şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda alınması gereken önlemlere ilişkin kılavuz ve kontrol listeleri yayımladı. İSG profesyonelleri ve tüm işletmeler bilgilendirildi.

Kuaför, Berber, Güzellik Salonları İçin Koronavirüs Tedbirleri

Kuaför, berber ve güzellik salonlarının alması gereken önlemlerden bazıları şu şekilde:

Girişlerde, çalışanların ve müşterilerin vücut ısıları kontrol edilecek.

İş yerlerine gelen müşteri için tek kullanımlık maske ve galoş temin edilecek.

Kullanılan her malzeme, ekipman ile tüm yüzeyler yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek.

İş yerlerinde çalışanlara standartlara uygun tek kullanımlık maske ve koruyucu yüz siperliği verilecek.

Havlular tek kullanımlık olacak.

Çalışanların kullandıkları eldiven, önlük ve pelerin her müşteri sonrasında değiştirilecek. Makas, fırça ve diğer saç ve bakım malzemeleri düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Manikür ve pedikür gibi işlemlerde kişiye özel aletler kullanılacak.

İşyerlerinde birikmeleri önlemek için randevu usulü planlama yapılacak.

Saç kesimi gibi işlemler esnasında arada en az bir koltuk boş bırakılacak.

Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak.

Kuaför, Berber ve Güzellik Salonlarında Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi Yayımlandı. @ailevecalisma @Esnaf_GM@istesob @teskomb @izmiresob@ankesob https://t.co/bM5cYA7DIN

— İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (@ISGGMD) May 9, 2020

Konaklama Hizmetleri İçin Koronavirüs Tedbirleri

Konaklama hizmeti sağlayan işletmelerin alması gereken başlıca önlemler şu şekilde:

Resepsiyonda müşteri ile çalışan arasına şeffaf paravan konulacak.

Restoran, spor ve spa salonlarının girişlerinde müşterilerin vücut ısıları ölçülecek.

Lobide bekleyen müşteriler sosyal mesafe gözeterek oturacak.

Çalışana temin edilen maske, eldiven, üniforma, önlük ve bone gibi malzemeler kişiye özel olacak.

Yemekhanelerde masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak. Mümkünse tek kullanımlık ürünlerle kumpanya verilecek ve kapalı kapta içme suyu dağıtılacak.

Çatal, kaşık, bıçak, şeker, tuz ve kürdan tek kullanımlık olacak.

Tesiste lobi, restoran, sauna, mutfak gibi yerlerin temizlenmesinin yanı sıra kapı kolları, merdivenler, oda kartları, TV kumandaları, spor aletleri de sık sık dezenfekte edilecek.

Animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Mümkün olduğunca takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak.

Konaklama Hizmetlerinde Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi Yayımlandı. @ailevecalisma @TCKulturTurizm@tursaborgtrhttps://t.co/cIEdoqAdmj

— İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (@ISGGMD) May 8, 2020

Toplu Taşımayla Ulaşım İçin Koronavirüs Tedbirleri

Şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda dikkat edilecek hususların bazıları ise şöyle:

Garlardaki bilgilendirme panolarında güncel broşürler ve afişler bulundurulacak.

Toplu taşıma araçlarının, taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülerek yeni oturma düzeni ayarlanacak.

Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak.

Yolculuk öncesinde ve esnasında tek kullanımlık maske dağıtılacak.

Taşıtların sık temas edilen yerleri dezenfekte edilecek.

Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

Garlarda benzer işi yapan görevli sayısı asgari oranda tutulacak.

Taşıt içi doğal yollarla havalandırılacak.

Görevliler, maske üzerine siperlik takacak. Siperliğin temizliği standartlar uygun şekilde yapılacak.

Şehirlerarası Toplu Taşıma Araçlarıyla Ulaşımda Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi Yayımlandı.@ailevecalisma @UABakanligi @TCDDemiryollari @devlethavameyda https://t.co/P3WMemfEPT

— İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (@ISGGMD) May 4, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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