Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 69 firmanın 136 parti ürününü açıkladı
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Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 69 firmanın 136 parti ürününü açıkladı

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünü kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 69 firmanın 136 parti ürününü açıkladı
12.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:25

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünü kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, et ve et ürünleri, bal ve baharatların da yer aldığı 69 firmaya ait 136 ürünü açıkladı. Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları Bakanlığın internet sitesinden de paylaşıldı.

'2012 YILINDAN BU YANA 3492 PARTİ ÜRÜN TÜKETİCİLERE ARZ EDİLDİ'

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir. Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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