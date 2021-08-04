Bakanlık: Sivillerin gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değil
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Bakanlık: Sivillerin gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değil

Bakanlık: Sivillerin gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değil
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, "Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir" açıklaması yapıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, "Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahalenin belirli güvenlik tedbirlerine uyularak yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir. Türkiye'de hiçbir itfaiye erinin veya orman işçisinin 'Bu ormanların yanmasını bekliyoruz' ifadesini kullanması mümkün değildir. Yangında canı pahasına fedakarca mücadele eden kahramanlarımızı töhmet altında bırakacak söz ve eylemlerden kaçınmak hepimizin ortak sorumluluğudur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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