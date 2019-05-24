Bakanlık Şeytandere'deki balık ölümlerini araştırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Şeytandere Deresi'nde 20 Mayıs'ta yaşanan balık ölümlerinin sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karabayır köyünde bulunan Şeytandere (Büyükdere) Deresi üzerinde 20 Mayıs 2019 tarihinde balık ölümü olduğu tespit edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, olay üzerine derhal söz konusu bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştur. Yerinde yapılan incelemede dere suyunun renginde koyulaşma ve su yüzeyinde balık ölümlerinin olduğu ve sudaki çözünmüş oksijen düzeyinin birçok balık türünün uzun süre yaşayabileceği seviyenin altında olduğu (1,36 mg/l) görülmüştür. Ayrıca söz konusu etraf incelemesinde civardaki hayvansal üretim kökenli organik atıkların ve yakınlardaki sanayi tesisinden dereye karışma olabileceğinin değerlendirilmesiyle İl Müdürlüğümüz tarafından tarımsal işletmeler ve sanayi tesisi de denetlenmektedir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından sudan ve ölü balıklardan numuneler alınarak, incelenmek üzere Bakanlığımız referans laboratuvarına gönderilmiştir. Bölgede yapılan denetimlerde henüz balık ölümlerinin kaynağı kesin olarak tespit edilememiştir. Netice itibariyle konuya ivedilikle müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri denetimlerini ve incelemelerini aralıksız olarak sürdürmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA