Bakanlık, Şeyma'nın fikrini uygulamaya geçirdi

21.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:41

İLETİŞİM Başkanlığı'nın '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesinin ilk uygulamasını Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) gerçekleştirdi. Projeye Osmaniye'den katılan Şeyma Bilmez'in fikri, Bakanlık tarafından uygulamaya geçirildi.

İletişim Başkanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kamu hizmetlerinde geniş katılımcılığı esas alan Başkanlığımızın, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesi kapsamında sunulan fikirler, ilgili bakanlıklar/kurumlar tarafından değerlendirildi, şimdi hayata geçiyor. İlk fikir uygulaması Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan. Yeni kurumlar ve fikirlerle yeniden buluşacağız" denildi. Paylaşılan videoda ise projeye Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden katılan Şeyma Bilmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun görüşleri yer aldı.

KIRSAL KESİMDE ETKİNLİKLER YAYGINLAŞTIRILSIN İSTEDİBilmez, projeye ders çalışırken katıldığını anlatırken, "Birinin benim fikrimi okuması çok hoşuma gider diye katıldım. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi, hayata geçirilecek. Bu beni çok mutlu etti. Bakanlık tarafından özellikle gençlerimiz için, ben de dahil, çoğu etkinlikler düzenleniyor. Benim fikrim de kırsal kesimlerde, köylerde bu etkinliklerin yaygınlaştırılması. Örneğin ata sporlarımız, at biniciliği, okçuluk veya yine kırsal alana yönelik seracılık, zirai kurslar oluşturulabilir" diye konuştu.Bilmez'i makamında kabul eden Bakan Kasapoğlu ise, "Amacımız fırsat eşitliği noktasında kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz, herkesi imkanlarımızdan faydalanabilir kılmak. Senin projen de bu manada bizle aynı duyguyu paylaşan, aynı hedefe odaklanmış bir proje. Bu anlamda teşekkür ediyorum" dedi. Kasapoğlu, projeye öncülük eden İletişim Başkanlığı'na da teşekkürlerini iletti.ALTUN'DAN TEŞEKKÜR BELGESİ

Bilmez'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından imzalanan teşekkür belgesi de verilirken, belgede, "Değerli fikrinizin ilgili kurum tarafından 'faydalı ve uygulanabilir' bulunması, bizler için büyük mutluluk ve gurur verici olmuştur. Fikrinizi paylaşarak ülkemizin geleceğine yaptığınız önemli katkıdan dolayı içtenlikle teşekkür eder, bu çalışmanın milletimize fayda sağlaması umuduyla sevgilerimi, saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA