Bakanlık, sektör temsilcilerini 'Dijital Gelecek Zirvesi'nde buluşturacak
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Bakanlık, sektör temsilcilerini 'Dijital Gelecek Zirvesi'nde buluşturacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilcileri ile yöneticilerini, 'Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi'nde buluşturacak.

Bakanlık, sektör temsilcilerini 'Dijital Gelecek Zirvesi'nde buluşturacak
22.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:38

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilcileri ile yöneticilerini, 'Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi'nde buluşturacak. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu zirve, sektör temsilcilerini lojistik, mobilite ve erişim başlıklı sohbetlerde bir araya getirecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Dijital Farkındalık ve Siber Vatan' kampanyası çerçevesinde hayata geçirilen zirve, 23-24-25 Haziran günlerinde internetten canlı yayınlanacak. https://dijitalgelecek.uab.gov.tr/ adresinden kamuoyunun erişimine açılacak olan toplantı serisi, gerçek zamanlı olarak izleyiciye ulaşacak.

Zirvede, Bakan Karaismailoğlu dijital takipçiler ile biraraya gelecek. 24 Haziran Çarşamba akşamı, saat 20.00'da Hakan Çelik'incanlı yayın programına, özel bir oturumla konuk olacak olan  Bakan Karaismailoğlu, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolları ve altyapı projelerindeki hizmet odaklı dijitalleşme süreçleri ile bakanlığın gelecek vizyonunu ele alacak. Bakan takipçilerden gelen soruları da cevaplandıracak.

Bakan Karaismailoğlu, zirvenin devlet ve özel sektör arasında anlayış birliğinin pekiştirilmesine ve gelecek yılların dijital dönüşümün ışığında tasarlanmasına katkı sunacağını ifade etti. Oturumun internet üzerinden canlı olarak yayımlanacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bu zirve, sektör temsilcilerini, lojistik, mobilite ve erişim başlıklı sohbetlerde bir araya getirecek. Bu yönüyle Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi, kendi alanında bir ilktir. Zirveyi sektörlerin lider yöneticileri ile bakanlığımızın iş birliği ortamında, internet üzerinden yayınlayacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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