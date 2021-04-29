Bakanlık pandemi süresinde sağlık sistemine 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bakanlık pandemi süresinde sağlık sistemine 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı

Bakanlık pandemi süresinde sağlık sistemine 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı
Bültenler - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, salgın süresinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için sağlık sistemine yaklaşık 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesinde yer alan çeşitli işlemler için SGK tarafından ödenen tutarlara, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 10 ila yüzde 20 oranlarında artış sağlanırken tıbbi malzemeler için ödenen tutarlara da yüzde 10 artış yapıldı. Bakanlık, söz konusu bu düzenlemeler için 6,3 milyar TL ek kaynak aktardı.

Diyaliz hizmeti için 2,7 milyar TL ödeme yapıldı

SUT'ta yer alan diğer iyileştirmelerin yansıra bir diğer iyileştirme de diyaliz hizmetlerine yönelik yapıldı. Diyaliz işlemleri için SGK tarafından ödenen tutarlar 2016 yılından bu yana düzenli olarak artırılırken, son düzenleme ile yüzde 20'lik artış yapılarak diyaliz hastalarının tedavileri için toplamda 540 milyon TL ek kaynak tahsis edildi. 2020 yılında diyaliz hizmeti alan 115 bin vatandaş için 2,7 milyar TL ödeme yapılmıştı.

Öte yandan, çölyak ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören hastalarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere de 23 milyon TL ek kaynak tahsis edildi.2020 yılında çölyak hastalığı ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören 34 bin kişi için 45 milyon TL nakdi ödeme yapılırken, bu vatandaşlar için yapılan nakdi ödemelere yüzde 25'i bugünden, yüzde 25'i de Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Kaynak: Bültenler

Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Binance, Türk Lirası çekimini sınırladı
Binance, Türk Lirası çekimini sınırladı
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Meral Kaplan
Spor Diego Mesut Özil Bülent Uygun Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakanlık pandemi süresinde sağlık sistemine 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 09:51:37. #1.16#

title