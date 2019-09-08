Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı

Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.

08.09.2019 10:10
Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başlandı" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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