Bakanlık Müfettişleri Vali Karaloğlu'nu Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişleri Onur Şatıroğlu ve İbrahim Melih Doğanoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi Şatıroğlu ve Doğanoğlu, il genelinde imar barışı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Vali Karaloğlu'na bilgi verdi.

İmar Barışı kapsamında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları kapsayan imar barışı için başvurular devam ederken 31 Aralık 2017'den sonra yapılan binalarınsa tespit edildiği takdirde yıkılarak cezai işlem uygulanacağını belirten müfettişler, il genelinde izinsiz yapılaşmaya ilişkin suistimallerin engellenmesi hususunda gerekli yasal tedbirlerin alınması açısından uydu fotoğrafları, arazi tespit çalışmaları ve ilgili belediye başkanlıkları eliyle tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İmar Barışı'na yönelik kanunun suistimal edildiği ve buna bağlı olarak 31 Aralık 2017'den sonra yapımına başlanan ve kanun şartlarını taşımayan binaların yılacağını kaydeden müfettişler, mülk sahiplerineyse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Vali Karaloğlu ise imar barışı kapsamında şehirleşme alanında birçok sorunun çözüldüğünü ancak bundan sonra aynı sorunların tekrar yaşanmasına ve turizm şehri Antalya'da çarpık kentleşmenin oluşmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Konuyla ilgili görevlilerin dikkatle tespit çalışmalarını yapması gerektiğini ifade eden Vali Karaloğlu, kanun ve ilgili mevzuata aykırı işlem yapanların ve yalan beyanda bulunanların acilen cezalandırılması gerektiğini vurguladı.