Bakanlık Maarif Müfettişlerine Yönelik "Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri" Hakkında Çevrim İçi (Online) Seminer Düzenlenmiştir.

Başkanlığımız ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 09 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlık Maarif Müfettişlerine yönelik "Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri" hakkında çevrim içi (online) seminer düzenlenmiştir.

Başkanlığımız ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 09 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlık Maarif Müfettişlerine yönelik "Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri" hakkında çevrim içi (online) seminer düzenlenmiştir.

Seminerde, Bakanlığımızca sunulan hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve Başkanlığımız tarafından yapılan rehberlik ve denetimler ile diğer çalışmaların etkililiğini artırmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları basım ve dağıtım süreçleri konusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı Hüseyin Burak FETTAHOĞLU tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Seminer sonunda soru/cevap şeklinde sahada karşılaşılan/karşılaşılabilecek durumlara yönelik fikir alışverişinde bulunularak seminer tamamlanmıştır.

Kaynak: Habermetre