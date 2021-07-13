Bakanlık Maarif Müfettişlerine Yönelik "Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri" Hakkında Çevrim İçi (Online) Seminer Düzenlenmiştir.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanlık Maarif Müfettişlerine Yönelik "Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri" Hakkında Çevrim İçi (Online) Seminer Düzenlenmiştir.

Bakanlık Maarif Müfettişlerine Yönelik 'Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri' Hakkında Çevrim İçi (Online) Seminer Düzenlenmiştir.
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkanlığımız ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 09 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlık Maarif Müfettişlerine yönelik "Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri" hakkında çevrim içi (online) seminer düzenlenmiştir.

Başkanlığımız ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 09 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlık Maarif Müfettişlerine yönelik "Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri" hakkında çevrim içi (online) seminer düzenlenmiştir.

Seminerde, Bakanlığımızca sunulan hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve Başkanlığımız tarafından yapılan rehberlik ve denetimler ile diğer çalışmaların etkililiğini artırmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları basım ve dağıtım süreçleri konusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı Hüseyin Burak FETTAHOĞLU tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Seminer sonunda soru/cevap şeklinde sahada karşılaşılan/karşılaşılabilecek durumlara yönelik fikir alışverişinde bulunularak seminer tamamlanmıştır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can İlyas Tetik Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Salih Uçan Alper Yılmaz Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanlık Maarif Müfettişlerine Yönelik "Ders Kitapları Basım ve Dağıtım Süreçleri" Hakkında Çevrim İçi (Online) Seminer Düzenlenmiştir. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 23:12:47. #1.16#

title