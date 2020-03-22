Bakanlık korona virüs bilgilendirme rehberi hazırladı
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Bakanlık korona virüs bilgilendirme rehberi hazırladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korona virüs salgınına yönelik alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme rehberi hazırlandı.

22.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:30
Bakanlık korona virüs bilgilendirme rehberi hazırladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korona virüs salgınına yönelik alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme rehberi hazırlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakım kuruluşlarında alınacak önleyici tedbirler, evlat edinme ve koruyucu aile hizmeti alanında alınacak tedbirler ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimlerinde alınacak tedbirlerin anlatıldığı "Korona Virüs (2019-nCoV) Bilgilendirme Rehberi" hazırlandı. Rehberde "Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler" bölümünde çocuklara ilişkin önleyici tedbir olarak 28 madde sıralandı. Bu maddeler arasında Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimlerine (ÇOKİM) ilk defa gelen çocukların 14 gün süreyle izolasyon kurallarına uygun şekilde konaklatılması, yaş, algı düzeyi, engel durumu, gelişim özellikleri gibi durumlarına uygun olarak tüm çocuklara korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapılması, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verilmesi, kuruluş ziyaretlerine izin verilmemesi ve çocukların kuruluştan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, çocukların korona virüsle ilgili televizyon, radyo gibi yayınlara maruz kalmamalarına özen gösterilmesi, her bir çocuk için EBA sistemine giriş için uzaktan eğitim şifrelerinin alınması, uzaktan eğitime devam edilmesinin sağlanması, boş zamanlarda kuruluş ortamında daha kaliteli zaman geçirmeleri açısından zeka oyunları veya fiziksel egzersizler yaptırılması yer aldı. Tüm çalışanların ve çocukların korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi, kuruluşlarda çalışan personelin düzenli sağlık taramalarının ve kontrollerinin yapılması, risk görülen çalışanlarla çocukların temas etmesinin engellenmesi ve bu durumda olan kişilerin hastaneye sevk edilmesi gerektiği rehberde yer alan hususlar arasında belirtildi.

Rehberde evlat edinme ve koruyucu aile hizmeti alanında alınacak tedbirler de yer aldı. Koruyucu ailelerin periyodik olarak yenilemeleri gereken sağlık raporlarının ileri bir tarihte talep edilmesi, evlat edinme hizmetinde acil durum olması halinde meslek elemanı tarafından hane ziyaretinin koruyucu maske kullanılarak, hijyen ve temas hususlarına dikkat edilerek ve mümkün olduğu ölçüde kısa tutularak gerçekleştirilmesi istendi.

SED birimlerinde alınması gereken tedbirler de 14 maddede sıralandı. Müracaatçıların şahsen başvuru yerine e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya teşvik edilmesi, acil vakalar ile değerlendirilmesi zorunlu görülen vakalar için yapılacak sosyal incelemelerde mesleki personelin koruyucu maske, eldiven kullanarak hane ziyaretlerini yapması, görüşmelerin mümkün olduğu ölçüde açık ortamda gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Rehberde, sürekli olarak sağlık kuruluşlarıyla irtibat halinde olunması ve riskli durumlarda sağlık birimlerinin yönlendirmelerine uygun hareket edilmesi gerektiği de kaydedildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kuruluş bakımındaki çocukları korona virüs hakkında doğru bilgilendirmek, çocukların bu hastalığa ilişkin korku ve endişelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve illerde hizmetlerin yürütülme esaslarına ilişkin bilgi vermek için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bilgilendirme rehberi hazırladığını belirterek, "Mevcut durumla ilgili çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğinden virüs belirtisi olması halinde yapılacak tüm maddelere ilişkin Acil Eylem Planı'nın hazırlanmasına kadar pek çok alanda önemli konuya rehberde yer verildi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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