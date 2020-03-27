Bakanlık iş yerlerinde alınacak "koronavirüs" tedbirlerini belirledi
Servis araçlarının girişlerine el dezenfektanlarının konulması, iş yerlerinde "sosyal mesafe" kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılması sağlanacak, klavye ve ortak telefonların sık sık dezenfeksiyonu yapılacak.
27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
Servis araçlarının girişlerine el dezenfektanlarının konulması, iş yerlerinde "sosyal mesafe" kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılması sağlanacak, klavye ve ortak telefonların sık sık dezenfeksiyonu yapılacak. Su sebilleri ve çay makineleri ile asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmayacak.
Kaynak: Dunya.com