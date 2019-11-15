Bakanlık 'intihar vakaları'nı araştırmak için komisyon kurdu

15.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:17

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız." açıklaması yaptı.