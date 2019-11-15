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Bakanlık 'intihar vakaları'nı araştırmak için komisyon kurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu.

15.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:17
Bakanlık 'intihar vakaları'nı araştırmak için komisyon kurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız." açıklaması yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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