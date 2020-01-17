Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı
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Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini, 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.

17.01.2020 20:35 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:35
Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı

, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini, 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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