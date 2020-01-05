Bakanlık hayata geçirdi binlerce öğrencinin hayali gerçek oldu

05.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:50

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Okul Destek Projesi, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden binlerce öğrenci yararlandı. Anadolu'nun en ücra köşesindeki çocuklara ulaşılan projeyle kimi ilk kez yaşadığı köyden farklı bir yere seyahat etti, kimi akademik başarısını artırarak önemli dereceler elde etti. Projeye aileler de dahil edildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Okul Destek Projesi, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik faaliyete geçirdiği SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması Projesi ile çocukların psikososyal gelişimleri desteklenerek, sanatsal, sportif ve akademik başarılarının artmasına katkı sağlanıyor.

Okul Destek Projesi, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanlar sunmak amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında SED Hizmetinden yararlanan 5 ve 8. sınıf aralığında okuyan çocuklara akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor. Bugüne kadar 14 bin 378 çocuk projeden faydalandırıldı.

"ORADA DİKKATİMİ ÇEKEN ÇOK GÜZEL ŞEYLER VARDI"

Kapadokya gezisine katılan öğrenciler mutluluklarını yazdıkları mektupla anlattı. Gezinin unutulmayacak bir anı olacağını belirten Ertan Kazanasmaz, "Yaşadığım yerden uzaklara gidip gezmek benim için büyük bir zevk. Yeni yerler keşfettiğimde ve eski uygarlıkların nasıl yaşadığını öğrendikçe kendimi iyi hissediyorum. Kapadokya'ya gittiğimizde ise yeni şeyler öğrenmekle kalmadım üstelik en güzel saatlerimi orada yaşadım. Orada dikkatimi çeken çok güzel şeyler vardı. Özellikle deve şeklindeki peri bacası ve etrafa dağılmış birçok balon ilgimi çekti. Gördüklerimin hakkında aklımda en çok soru işareti kalan Derinkuyu yeraltı şehriydi. Yerin altına doğru 7 kat giden bu yeraltı şehrinin tarihini çok merak ettim doğrusu. Bana en acayip gelenlerden biri hala içinde yaşayan insanların olduğu bir peribacası görmekti. İçinde hala insanların yaşadığını duyunca biraz şaşırdım ama belki de güzel bir şeydir diye düşündüm. Orada gördüğüm güzel şeylerin bir başkası ise Üç Güzeller Peri Bacalarıydı. Hikayeleri bile kendileri gibi ilginç ve güzeldi. O gün ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Kapadokya'yı gördüğüm için yaşadığım en güzel günlerden biriydi diyebiliyorum kendi kendime" dedi.

"KAPADOKYA GEZİSİ, HAYATIMDAKİ EN GÜZEL GÜNDÜ"

Sultan Çobanyıldız isimli öğrenci ise, "Kapadokya gezisi, hayatımdaki en güzel gündü. Çok eğlendim.Gittiğimiz çanak çömlek atölyesi, balonların uçurulduğu yerler çok hoşuma gitti. Peri bacalarındaki efsaneler beni çok güzel etkiledi. Arkadaşlarımla geçirdiğim harika bir gündü" ifadelerini kullandı.

"BELKİ HİÇ NEVŞEHİR'E GİDEMEZDİM"

Gezide yeni arkadaşlar edindiğini söyleyen Nisa Gizem Gökkaya, "Belki hiç Nevşehir'e gidemezdim. Gezi çok güzel ayarlanmıştı, program olarak çok güzel yerleri gezdik, gördük hem de bilgi sahibi olduk. Emeği geçen bütün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Balonlar gerçekten çok güzeldi, çok büyüktü ve çok hoşuma gitti. Yeni arkadaşlar edindim her şey çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"GÖRMÜŞ OLDUĞUM ŞEHİR DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE İNSANLARIN BİZE YAKLAŞIMIYLA UNUTAMAYACAĞIM BİR ANI OLARAK KALDI"

Yapılan Kapadokya gezisinde çok eğlendiğini ifade eden Sinan Gemalmaz, "Sabaha karşı güneş doğarken grup şeklinde balonların kalkışını seyrettik, manzara harikaydı. Yolda birçok yer mola verdik ve birçok yerle fotoğraflar çektik. Çömlekçilerin olduğu yerleri ziyaret ettik ve oralardaki ustalardan çömlek nasıl yapılır hakkında bizlere temel bilgiler verdiler. Sallanan köprüden geçtik, güzel anlar yaşadım mutlu oldum. Peri bacalarının nasıl oluştuğu anlatıldığında etkilendim. Görmüş olduğum şehir doğal güzellikleriyle insanların bize yaklaşımıyla unutamayacağım bir anı olarak kaldı. Bana bu güzel duyguları yaşatan ve yanımızda bulunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"NASIL BİR YERE GİDECEĞİMİ BİLMİYORDUM"

Gezinin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Yusuf Yıldız, "Nasıl bir yere gideceğimi bilmiyordum. Yolculuk güzel geçti, yolculukta eğlendik ve bir süre sonra yattık. Sabah olduğunda durduğumuz yerin yan tarafında balonların şişirildiğini izledik. Şiştiklerinde çok büyük oldular sonra güzel bir doğa yürüyüşüne başladık. Peri bacaları yakından çok hoş görünüyordu, gezdik dolaştık" dedi.

SEMİNER, KONFERANS VE EĞİTİMLER

Proje kapsamında çocuklara ve ailelerine, alanında uzman kişiler ile eğitimci personeller tarafından mahremiyet, aile içi iletişim, bilinçli medya kullanımı, madde bağımlılığı ve kullanımı, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı konularında konferans, seminer ve eğitimler veriliyor. 2019 yılında çocuklar için düzenlenen 193 seminer, konferans ve eğitime 2 bin 378 çocuk, aileler için düzenlenen 356 seminer, konferans ve eğitime ise 5 bin 403 aile bireyi katılım sağladı. 2 bin 832 aile bireyine ise proje kapsamında mahremiyet eğitimi verildi.

Proje kapsamında uygulanan Okul Destek Faaliyetleri neticesinde çocukların okul başarılarının kısmi olarak yükseldiği, sınıf ortamında derse katılım oranlarının arttığı öğretmenleri tarafından ifade edilirken, çocukların sınavlara hazırlanmasında yardımcı kaynak kitapları temin edilmekte ve ders takviyesi yapılmaktadır. Ayrıca çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda lise tercihi yapmalarında rehberlik sağlanıyor. 2019 yılı LGS merkezi puanlarına göre 46 çocuk yüzde 10'luk dilime girerek 400 üzeri puan aldı.

(Neşra Durmaz - Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İHA