Bakanlık duyurdu! 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu!

İçişleri Bakanlığı Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu!

çişleri Bakanlığı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, " Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı