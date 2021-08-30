Bakanlık duyurdu! 4 terörist öldürüldü
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Bakanlık duyurdu! 4 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu!

İçişleri Bakanlığı Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu!

çişleri Bakanlığı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, " Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. denildi.

(İHA)

Bakanlık duyurdu! 4 terörist öldürüldü
Bakanlık duyurdu! 4 terörist öldürüldü
Bakanlık duyurdu! 4 terörist öldürüldü
Bakanlık duyurdu! 4 terörist öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla...
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla...
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
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