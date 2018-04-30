Evlat Edinmek İsteyenlere Müjde: 40 Yaş Sınırı Kalktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için düğmeye bastı. Evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş sınırı kalktı.

40 YAŞIN ÜZERİNDEKİLER DE EVLAT EDİNEBİLECEK

Düzenlemenin yer aldığı Evlat Edinme Yönergesi'ni kaldıran Bakanlık, kapsamlı sosyal incelemeler dikkate alınarak 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı.

BAKANLIK EVLAT EDİNME YÖNETMELİĞİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.