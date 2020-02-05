Bakanlık desteğiyle Kırşehir'de "Akıllı Mobilya Üretim Hattı" kurulacak

05.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:24

Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle "Akıllı Mobilya Üretim Hattı" kurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezince hazırlanan "Gençler Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında Projesi"nin protokolü, Kırşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı.

Vali İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilecek projenin, Kırşehir'de mobilya sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Proje sayesinde il dışında yaptırılan bazı mobilya işlerinin artık ketten karşılanacağını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir'in mobilya sektöründe mevcut imkanlarının yetersiz kalması sebebiyle il dışından karşılanan bazı işler ilimizde yapılabilir hale gelecek ve bu sayede gençlerimize yeni eğitim ve istihdam imkanları sağlanacaktır. Böylelikle, proje kapsamında Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kurulacak olan Akıllı Mobilya Üretim Hattı ile Kırşehir'de hizmet vermekte olan mobilya işletmelerinin diğer illere bağımlılıkları azalacak ve işletmelerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılamasına katkı yapılacaktır. Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de kurulacak üretim hattı ile Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinin Türkiye genelinde bu alanda eğitim veren önemli kurumlardan birisi olacağını kaydetti.

AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol da projenin, kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA