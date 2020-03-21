Bakanlık desteğini Başkan Sekmen müjdeledi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müjdeyle döndü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müjdeyle döndü. Bakan Murat Kurum'la bir araya gelen Başkan Sekmen, Dağ Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Edip Somunoğlu ve Hacı Cuma kentsel dönüşüm projeleriyle Üç Kümbetler, Kale çevresi ve TOKİ projelerini masaya yatırdı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ'ın da bulunduğu Başkent zirvesinde Başkan Sekmen, başta kentsel dönüşüm olmak üzere TOKİ'nin 50 ve 100 binlik konut projeleri kapsamında Erzurum'da yapacağı uygulamalara dair görüş alışverişinde bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bir kez daha destek sözü aldı. Görüşmede, Erzurum'daki dönüşüm çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, özellikle kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri performansından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i tebrik etti.

BAKAN KURUM'UN ERZURUM İLGİSİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Ankara'da gerçekleştirdiği buluşmayı değerlendirdi. Başkan Sekmen, Bakan Kurum'un Erzurum'a gösterdiği özel ilgi ve alakaya dikkat çekerek, "Sayın Bakanımız Erzurum'a ve Erzurum'da yürüttüğümüz dönüşüm çalışmalarına gerçekten çok yakın ilgi gösteriyor. Kendileri, çeşitli kereler geldiği Erzurum'da, dönüşüm projelerimizin destekleneceğine dair açıklamalar yapmış ve bakanlığının her konuda desteğe hazır olduğunu ifade etmişti. Biz de bu manada projelerimizin son durumunu yeniden etüt ettik ve geldiğimiz noktayı değerlendirdik" diye konuştu.

ERZURUM PROJELERİ MASAYA YATIRILDI

Bakan Murat Kurum'la yaptığı görüşmede, Dağ Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Edip Somunoğlu ve Hacı Cuma kentsel dönüşüm projelerine dair çeşitli fikirler üzerinde durduklarını anlatan Başkan Sekmen, bunun yanı sıra Kale çevresi ve Üç Kümbetler Millet Bahçe Projesi'nde ise gelinen son durumu değerlendirdiklerini kaydetti. TOKİ'nin 50 ve 100 binlik konut projelerinin Erzurum etabını da ele aldıklarını dile getiren Başkan Sekmen, "Sayın Bakanımızın Erzurum'da uygulanacak olan bu projeler için ortaya koyduğu yaklaşım, bizi çok memnun etti. Bahse konu projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın da vereceği kıymetli desteklerle hayata geçirecek ve inşallah Erzurum'da çok büyük bir dönüşüm hamlesi gerçekleştirmiş olacağız. Şehrimize ve projelerimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakası dolayısıyla Sayın Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'ye hemşehrilerim adına bir kez daha kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA