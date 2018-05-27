Bakanlık 'Deli Dana' İddialarını Yalanladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "İthal edilen söz konusu etlerle ilgili kafalarda şüpheler uyandıracak ve kamuoyunu yanıltacak şekilde ortaya atılan iddialara halkımızın itibar etmemesi önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.