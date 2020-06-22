Bakanlık: Bursa'da meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespiti başladı TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Bursa'daki sel felaketinden 4 ilçede toplam 26 köyün etkilendiği, meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı açıklandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Bursa'daki sel felaketinden 4 ilçede toplam 26 köyün etkilendiği, meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin 5 kişinin hayatını kaybettiği Bursa'daki sel felaketinin ardından bölgeye gittiği belirtildi. Dolu ve sele maruz kalan meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Selden 4 ilçede toplam 26 köyün etkilendiği, en çok etkilenen köylerin ise Gözlük, Narlıdere, Dudaklı, Sarıkaya, Kayacık, Sansarak, Sarıağıl, Yeniselöz ve Bakır köylerinin olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA