Bakanlık: Aydın-Denizli otoyolunun yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakanlık: Aydın-Denizli otoyolunun yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldiğini duyurdu.

Bakanlık: Aydın-Denizli otoyolunun yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldi
03.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:18

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ihalesi bugün yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede 6 firma teklif verdi. 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda yapılacak otoyol, mevcut Aydın çevre yolu otoyol ayrım kavşağından başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ulaşacak. Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edecek otoyol Kocabaş mevkisinde sonlanacak.

'1 SAATE DÜŞECEK'

Otoyol inşaatı, ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Teklif ve ayrıntılı çalışmaların tamamlanmasının ardından geçiş ücreti üzerinden indirim yapılarak en düşük teklifi veren firma teknik yeterlilikleri incelendikten sonra sözleşmeye davet edilecek. Otoyolun 3 yıldan önce bitirilip işletmeye alınması halinde, yapım süresinden artan bu süre, işletme süresinin sonuna ilave edilecek ve bu süre için garanti ödemesi yapılmayacak. Otoyol tamamlandığında iki şehir arası seyahat süresi 1 saate düşecek.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı Haber
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi Haber
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti Haber
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı Haber
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Esra Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Seda Sayan Ozan Güven Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Şiddet Sakarya Patlama
Şu an buradasınız: Bakanlık: Aydın-Denizli otoyolunun yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 17:51:05. #1.15#
title