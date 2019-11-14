Bakanlık açıkladı: "Tel Abyad'ta bombalı araç imha edildi"

14.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:56

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı aracın ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi" notuyla paylaşılan görüntüde, aracın kazılan çukur içerisinde imha edilme görüntüleri görülüyor.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA