Bakanlık 5 ilde, 201 derslik kapasiteli 12 okul inşa edecek
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Bakanlık 5 ilde, 201 derslik kapasiteli 12 okul inşa edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yaptırılması Projesi" (AKOY) kapsamında 5 ilde, 201 derslik kapasiteli toplam 12 okul inşa edilecek.

Bakanlık 5 ilde, 201 derslik kapasiteli 12 okul inşa edecek
22.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:20

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yaptırılması Projesi" (AKOY) kapsamında 5 ilde, 201 derslik kapasiteli toplam 12 okul inşa edilecek. İhaleleri yapılan okullar 90 milyon TL'ye mal olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yaptırılması Projesi" ( AKOY ) ile binlerce öğrenciye eğitim verilecek.

İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Balıkesir illerinde yer alan hazine taşınmazlarına proje kapsamında 12 okul yapılacak.

Konya'ya yapılacak 4 okul 73 derslikten oluşacak. 4 okul toplam 43 milyon 114 bin TL'ye inşa edilecek.

İzmir'de yer alan hazine taşınmazlarına 3 okul inşa edilecek. 64 derslikten oluşacak okullar 23 milyon 568 bin TL'ye mal olacak.

Bursa, Adana ve Balıkesir illerine de 1'er adet okul inşa edilecek. 16 derslikten oluşacak Bursa'da ki okul, 2 milyon 976 bin TL' ye, Adana'da 24 derslikten oluşacak okul 14 milyon 942 bin TL' ye ve son olarak Balıkesir'de 24 derslik halinde inşa edilecek okul da 6 milyon 402 bin TL' mal olacak.

5 ilde inşa edilecek 12 okulda toplam 201 derslik olacak. 12 okul toplamda 90 milyon 981 TL'ye inşa edilecek.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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