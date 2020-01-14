Bakanlık, 386 hileli ürünü açıkladı

14.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:13

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyu ile paylaştı. Ürünler arasında, bal, çay, zeytinyağı, çikolata da yer aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla resmi kontrol faaliyetlerinin bakanlık tarafından yürütüldüğü bildirildi. Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten, ithal eden veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedilerek, "Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların güvenilir gıda üretiminin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır." denildi.

Uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlıkça yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan başvuruların da büyük payının olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün, bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir. Gıda konusunda kamu otoritesi olan bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir."

Bakanlık ayrıca, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünün yer aldığı listeyi paylaştı. Ürünler arasında, bal, çay, zeytinyağı, çikolata da yer aldı.

Kaynak: DHA