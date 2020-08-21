Bakanlık: 16 gemiye para cezası uygulandı ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde, seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla 319 günübirlik tur teknesine yönelik denetim yapıldığını, mevzuat gereklerine uymayan 16 gemiye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde, seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla 319 günübirlik tur teknesine yönelik denetim yapıldığını, mevzuat gereklerine uymayan 16 gemiye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde alınan tedbirler ve peyderpey hayata geçirilen uygulamalar ile Türkiye'nin ulaşım ağı hizmetlerine ve ulaşım yatırımlarına devam etmesinin sağlandığı belirtildi. Bu süreçte hem şantiyelerinde hem de tüm ulaşım hizmetlerinde vatandaşların can sağlığı için güvenlik ve kontrolün elden bırakılmadığı, denetim çalışmalarının da artırıldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıkları tarafından 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde, seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla günübirlik tur teknelerine program dışı denetimler yapıldı. Denetimlerde teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldı. Yapılan çalışma ile 319 gemi denetlenerek mevzuat gereklerine uymadığı tespit edilen 16 gemiye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca tekne donatanları, kaptanlar ve yolculara Kovid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı. Tura çıkmadan önce tüm tedbirlerin alınması için gerekli kontrollerin yapılması gerektiği de belirtildi."

Kaynak: DHA