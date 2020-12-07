Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak
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Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak

07.12.2020 08:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:16
Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başlayacak ve 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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