Bakanlığın talimatının ardından ambalajlı ekmek satışına başladı
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Sultangazi, Güncel

Bakanlığın talimatının ardından ambalajlı ekmek satışına başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında fırınların ambalaj sistemine geçeceği talimatının ardından, Sultangazi'de bir işletme ürettiği ekmekleri ambalajlayarak satışına başladı.

31.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:10
Bakanlığın talimatının ardından ambalajlı ekmek satışına başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında fırınların ambalaj sistemine geçeceği talimatının ardından, Sultangazi'de bir işletme ürettiği ekmekleri ambalajlayarak satışına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı kararla, fırınlar ekmek ve ekmek çeşitlerini ambalajlayarak satışını yapacak. 81 ildeki fırınlara gönderilen talimatın ardından Sultangazi'de bulunan bir ekmek fırını, ürettiği ekmekleri makine yardımıyla el değmeden ambalajlayarak satışına başladı. Fırında 315 derecede pişen ekmekler, makinenin bandına eldivenli bir çalışan tarafından konulup ambalajlandıktan sonra satışa sunuluyor. Hazırlanan ambalajlı ekmeklerin üzerinde üretim tarihi ve tüketim tarihi de yazılıyor. Sultangazi'de bir fırında tamamen hijyenik bir şekilde üretilen bu ambalajlı ekmekler, satış için marketlere gönderiliyor.

"Bunun bir maliyeti var ama biz bu maliyeti halkımızdan almayacağız"

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda yeni tip korona virüsle mücadele için ambalajlı ekmek satışı yaptıklarını söyleyen fırın sahibi Oğuz Ergin, "Hijyenik, temiz ve daha kaliteli ekmek üretimi için poşet sistemine geçtik. Poşetlerin üzerinde üretim tarihi mevcuttur. Üretim tarihinden 1 gün sonrasına kadar tüketim müddeti vardır. Bu durum gerçekten güzel oldu. Marketlerde açıkta satılıyordu ekmek. 15-20 kişi bir ekmeği elliyordu. Çok da sağlıksızdı. Bu şekilde olması gerçekten iyi oldu. Bunun bize belli bir maliyeti var belki ama biz bu maliyeti halkımızdan almayacağız. Bu mücadelede bizim de katkımız bu olsun. Bu mücadele bitsin de zararımız ne olursa olsun biz kabulüz. İstanbul'daki ve Türkiye'deki meslektaşlarımızın bu düzene geçmesini tavsiye ederiz. Halkımızın gönlü ferah olur en azından. İş yerimizde maskesiz, bonesiz, eldivensiz daha önce de çalışılmıyordu şu anda da çalışılmıyor. Ama şu anda biraz daha dikkat ediyoruz. Halkımızın sağlığı için bu şekilde üretime devam ediyoruz" dedi.

"Müşterilerimiz durumdan memnun"

Satın alınan ekmeklere marketlerde birçok kişinin dokunduğunu ancak ambalajlı ekmekte böyle bir sorunun olmadığını belirten Ergin, "Müşterilerimizin tepkileri gerçekten beklediğimizden iyi oldu. Sıcak ekmek tüketimi yüksek olmasına rağmen poşetli ekmek göndermemize herhangi bir tepki olmadı. Biz tepki bekliyorduk sıcak ekmek gelmiyor diye. Poşetli ekmeği soğutup da koymamız gerekiyor çünkü. Ekmeklerimiz soğuk ama müşterilerimiz bu durumdan memnun. Marketlerden aldıkları ekmeklere 15-20 kişinin eli değiyor ama bu şekilde değse bile herhangi bir sakıncası yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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