Bakanlığın 'kan bağışı' çağrısında Edirne'den büyük destek Milli Eğitim Bakanlığı'nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER'in "İyilik Kanında Var" sloganı ile başlattığı çağrıya Edirne'de bulunan İmam Hatip Okulları'nın desteği çığ gibi büyüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER'in "İyilik Kanında Var" sloganı ile başlattığı çağrıya Edirne'de bulunan İmam Hatip Okulları'nın desteği çığ gibi büyüyor.

Bakanlığın, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kızılay ve ÖNDER'in #iyilikkanımızdavar sloganı ile başlattığı çağrıya Edirne'de bulunan İmam Hatip Okulları'nın yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerinin desteği çığ gibi büyüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kızılay ve ÖNDER'in "İyilik Kanında Var" sloganı ile başlattığı çağrıya Edirne'de bulunan İmam Hatip Okullarının yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerinin desteği çığ gibi büyüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve müdür yardımcıları, kan bağışı yapılan merkezi ziyaret ederek, kan bağışında bulunup, kampanyaya destek oldu. Arpacı, içerisinde bulunulan süreçte kan bağışının önemine değinerek, kampanyaya destek vererek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA