Bakanlığın İlk Yavru Ceylanı Dünyaya Geldi

Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait Türkiye'de tek olan Hatay Dağ Ceylanı Üretme İstasyonunun ilk yavru ceylanı dünyaya geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tür korumaya yönelik çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede endemik bir tür olan Hatay dağ ceylanları da Bakanlığın koruması altında tutuluyor.



Bu türün korunması ve çoğaltılarak neslinin devamının sağlanması amacıyla 4 yıl önce kurulan üretim istasyonunda ilk kez yavru bir ceylan dünyaya geldi.



Bu yavruyu dünyaya getiren anne ceylan, 2015 yılında, 15-20 günlük iken bir çoban tarafından yorgun halde bulunarak ceylan üretme istasyonuna getirilmişti. Burada yaklaşık sene koruma altında tutularak bakım ve tedavisi yapılan ceylan, istasyonun ilk yavrusunu dünyaya getirdi. Anne ceylan ve yavrusu istasyonda sağlıklı şekilde ve tabii şartlarda yaşamını sürdürüyor.



Türkiye'deki ilk ve tek olan Hatay Dağ Ceylanı Üretme İstasyonu'nda 6 yetişkin erkek, 2 yetişkin dişi ve 4 yavru dişiyle 12 ceylan bulunuyor.



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, istasyondaki bu üremenin ceylanların geleceği için çok önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.



Eroğlu, "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin doğusunda kalan dağlık bölgede yayılış gösteren bu tür, uluslararası tehdit kategorisinde bulunuyor. Sınırlı bir alanda yayılış gösteren ve küçük bir popülasyona sahip olan Hatay dağ ceylanlarının tabii ortamlarının iyileştirilmesi ve risklerinin azaltılması kapsamında bu istasyonu kurduk. Bu yüzden bu yavru bizler için çok sevindirici." ifadelerini kullandı.