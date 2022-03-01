Bakanlığın hibe desteğiyle alınan tırlar Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi

BUCAK, BURDUR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2 milyon lira hibe desteğiyle alınan 2 katı atık taşıma tırı Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, mahalli müşterek hizmetlerin ihtiyaçlarını yerine getirilmesi için belediyelerin çok önemli hizmetleri yerine getirdiğini söyledi.

Belediyelerin kentin ortak sorunlarını birlikte çözme amacıyla oluşturdukları Burdur Belediyeler Birliğinin çalışmalarına da takdirle takip ettiğini belirten Arslantaş, "Başkanımıza ve önceki başkanlarımıza gösterdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Bugün katı atık ve bertaraf tesisinde çalışması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sağlamış olduğu araçların ilimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Burdur Belediyeler Birliği ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da Gölhisar ve Karamanlı ilçelerindeki 2 transfer istasyonun faaliyete geçmesiyle Burdur genelinde oluşan tüm atıkların, Entegre Katı Atık Bertaraf tesisinde enerjiye dönüşeceğini söyledi.

Maliyeti birliğin bütçesinden karşılanmak üzere 2 adet 55 metreküp taşıma kapasiteli sıkıştırmalı çöp semi treylerlerini de teslim aldıklarını belirten Ünal, Çeltikçi çöp aktarma istasyonunda Bucak Belediye Başkanlığının desteğiyle çöp transfer işlemlerine başladıklarını bildirdi.

Ünal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2 milyon lira hibe desteğiyle alınan 2 tırı da buradaki düzenlenen törenle teslim aldıklarını dile getirerek, "Teslimi aldığımız bu araçlarla atıklarımızın taşıma işlemlerine hız kazandırılarak, birliğimize ait tesisimizde enerji üretimine de yeni bir ivme kazandırmış olduk. Aynı zamanda atıklar değerlendirilerek sürdürülebilir çevre yaklaşımını ve sıfır atık prensibi desteklemiş, gelecek nesillerin bizlere emaneti olan doğamızın korunmasına katkı sağlamış bulunmaktayız. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Valimize, milletvekillerimize ve tesisin bu hale gelmesinde emeği geçen herkese birlik encümeni ve birlik meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Burdur'umuza hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, ilçe ve belde belediye başkanları ile siyasi parti başkanlarının da katıldığı törende kurdele kesilerek araçlar teslim alındı.