Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması
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Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması

Sakarya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:18
Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması

'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya , Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firmaya ait 386 parti ürünün kamuoyuna açıklanmasını ve basında yer alan haberleri ihbar olarak kabul etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya'daki firmalarla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuna açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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